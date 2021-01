vor 49 Min.

Unbekannter versucht in Gartenhaus einzubrechen

In der Nördlinger Kleingartenanlage Am Hohen Weg gab es einen Einbruchsversuch.

In der Kleingartenanlage Am Hohen Weg hat ein Einbrecher versucht, in ein Gartenhaus einzubrechen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstagmittag hat ein Gartenhausbesitzer in der Kleingartenanlage Am Hohen Weg festgestellt, dass sich an seinem Gartenhaus seit dem vergangenen Sonntag ein Einbrecher versucht hatte. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Dem Bericht zufolge sei eine Plexiglasscheibe an der Zugangstüre eingeschlagen worden. Aus dem Objekt wurde jedoch nichts entwendet, es entstand geringer Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Nördlingen

Wer den oder die Einbrecher eventuell beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Nördlinger Polizei zu melden. (pm)

