vor 2 Min.

Unbekannter wirft Tomaten gegen Bäckerei in Oettingen

Der Unbekannte warf einen Tetrapack passierte Tomaten gegen die Hausfassade. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Die Hauswand einer Bäckerei am Schlossbuck in Oettingen ist beschmutzt worden. Wie die Polizei mitteilt, warf ein Unbekannter in der Freinacht einen Tetrapack passierte Tomaten gegen die Fassade. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise an die Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)

Themen Folgen