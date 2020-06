vor 33 Min.

Unbekannter zerkratzt Motorhaube in Nördlingen

Der Verursacher kümmert sich nicht um die Schadensregulierung. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise.

In Nördlingen ist am Montag in der Zeit zwischen 11.05 und 13.50 Uhr die Motorhaube eines Autos zerkratzt worden. Wie die Polizei berichtet, parkte der rote Seat an der Bürgermeister-Reiger-Straße auf Höhe der Hausnummer 5. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher kümmerte sich laut den Ermittlern nicht um die Schadensregulierung. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

