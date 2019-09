vor 36 Min.

Unbekannter zersticht Reifen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stegmühlweg in Nördlingen an einem Auto mit italienischem Kennzeichen beide Vorderreifen zerstochen.

Das Fahrzeug wurde der Polizei zufolge ordnungsgemäß am Fahrbandrand geparkt. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Täterhinweise an die Polizeidienststelle Nördlingen. (pm)

