vor 6 Min.

Unbekannter zersticht in Nähermemmingen Reifen an zwei Autos

In Nähermemmingen hat ein Unbekannter Reifen an zwei Autos zerstochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat in Nähermemmingen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Reifen an zwei Pkw zerstochen. In der Riesstraße stach der Täter nach Angaben der Polizei jeweils in den hinteren linken Reifen der Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von knapp 100 Euro. Zeugenhinweise an die Beamten in Nördlingen unter 09081/29560. (pm)

