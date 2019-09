vor 19 Min.

Unbekannter zersticht in Nördlingen Reifen von Kinderfahrrad

In Nördlingen hat ein unbekannter Täter nach Polizeiangaben die Reifen eines Kinderfahrrads zerstochen. Die Tat ereignete sich im Pausenhof einer Schule, die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag in Nördlingen ein Kinderfahrrad im Pausenhof einer Schule in der Schillerstraße beschädigt. Mit einem unbekannten Werkzeug zerstach der Täter nach Angaben der Polizei beide Reifen des Rades gleich mehrfach. Der Sachschaden, der entstand, war gering. Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen, die Tat ereignete sich zwischen 10 und 15.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)

