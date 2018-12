vor 58 Min.

Unbekannter zerstört Bushäuschen in Oettingen

Der Unbekannte zertrümmerte die Glasscheibe des Bushäuschens. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Unbekannter hat die Scheibe eines Bushäuschens in der Schützenstraße in Oettingen zerstört. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Glasscheibe wurde mittels eines Werkzeuges oder einem ähnlichen Gegenstand zertrümmert. Das großflächige Scherbenchaos musste durch den Bauhof der Stadt Oettingen beseitigt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise zur Tat an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

In den vergangenen Monaten hat es immer wieder Vandalismus und Sachbeschädigungen in Oettingen gegeben. Im Hofgarten beschädigten Jugendliche im Oktober Parklaternen: Jugendliche beschädigen Parklaternen in Oettingen .

Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner sprach damals von einer "blinden Zerstörungswut". Den Artikel dazu lesen Sie hier: Bürgermeisterin Wagner: „Blinde Zerstörungswut“ im Hofgarten.



Ende November verwüsteten Jugendliche dann einen Vorraum einer Bank: Wieder Vandalismus-Vorfall in Oettingen.



