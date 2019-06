vor 21 Min.

Unfälle: Oft sind die Radfahrer schuld

Plus In Rain stirbt eine Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Wo in Nördlingen die Gefahrenschwerpunkte liegen und wie Unfälle vermieden werden können.

Von Ronald Hummel

Ein tragischer Zusammenstoß hat sich kürzlich in Rain ereignet, als ein Radfahrer mit einer Frau am Rollator zusammengestoßen ist. Die Frau stürzte durch die Wucht des Aufpralls und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu, an der sie später verstarb. Wie sieht es mit der Radwege-Sicherheit in Nördlingen aus?

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Ordnungsamtsleiter Jürgen Landgraf sieht einige Gefahrenschwerpunkte im Stadtgebiet: Auf der Berger Straße queren Radfahrer die Einmündung des Nähermemminger Weges nicht wie vorgeschrieben auf der Straße, sondern auf dem Fußweg, was die Gefahr von Unfällen massiv erhöhe. Auch Nürnberger und Hofer Straße seien ein Gefahrenschwerpunkt, wobei grundsätzlich die Querung von Grundstückseinfahrten oder einmündenden Straßen die Gefahr darstellt. Polizeihauptmeister Markus Bettinger bestätigt die Gefahr in Zahlen: Von den heuer bisher 14 Unfällen mit Radfahrern – drei davon mit Schwerverletzten – ereigneten sich fünf, also mehr als ein Drittel, allein in der Nürnberger und Hofer Straße. 2018 waren es zu diesem Zeitpunkt im Stadtgebiet 18 gemeldete Unfälle, im ganzen Jahr 33. Die Nördlinger Fußgängerzone kann man umfahren Landgraf und Bettinger sind sich einig: Der bei weitem größte Teil von Fahrradunfällen, 65 bis 80 Prozent, wird von den Radlern selbst verschuldet. Beide erklären jedoch auch, dass die Sicherheit wächst, je mehr sich die Verkehrsteilnehmer an die Vorschriften halten. Aber es gebe noch andere grundsätzliche Möglichkeiten, Risiken zu vermeiden: „In Nördlingen kann man für jede riskante Teilstrecke eine Umgehungsmöglichkeit finden“, sagt Landgraf. Anstatt in falscher Richtung durch die Polizeigasse zu fahren, gebe es andere Strecken ohne große Umwege. Die Fußgängerzone könne man an allen Stellen kurzfristig umfahren. Hier darf man zwar in Schrittgeschwindigkeit radeln, aber Bettinger zufolge sei das ja ein Widerspruch in sich. Er appelliert daran, nicht zu leichtsinnig zu werden, weil man sich mit dem Rad für besonders flink und wendig hält und bei roter Ampel vielleicht schnell auf den Gehsteig wechselt und dann die Fußgängerampel nimmt oder bei roter Ampel schnell noch über die vermeintlich freie Kreuzung flitzt. Immer noch seien auch Fälle zu beobachten, in denen ältere Menschen die deutlich schnelleren E-Bikes nicht sicher beherrschen. In der Region gibt es zu wenig adäquate Wege Udo Niemeyer, Vorsitzender des Kreisverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), weist generell auf Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung hin, der zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Das heißt für Radfahrer, mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren, denn ähnlich wie im Autoverkehr liege die Hauptursache bei Radunfällen in zu schnellem Fahren. Fußgänger hingegen sollten immer mit an die Radfahrer denken, was besonders für Fußgängerzonen gelte, die entgegen ihrer Bezeichnung generell auch für Radfahrer zugelassen seien, so Niemeyer. Wer zu Fuß unterwegs ist, sollte abrupte Richtungsänderungen vermeiden und Radlern genügend Platz lassen, wenn man beispielsweise in Gruppen beisammen steht. „Wo Radverkehr präsent ist, passieren generell weniger und weniger schwere Unfälle“, stellt Niemeyer fest – sprich, Fußgänger beherzigen die Notwendigkeit zur erforderlichen Umsicht und es herrscht dann einfach allgemein bessere Aufmerksamkeit. In der Region gebe es nicht zu wenig Radwege, aber „zu wenig adäquate Wege“, wo Radfahrer die Möglichkeit hätten, sich gefahrlos zu bewegen. Das geplante Radwegekonzept für Nördlingen soll Landgraf zufolge vor allem an zwei Punkten anknüpfen, um einen gefahrloseren Verkehr zu ermöglichen: Erstens eine bessere Verknüpfung bestehender Radwege und damit weniger abrupt endende Radwege und größere Durchgängigkeit. Zweitens eine verstärkte Überleitung von Radwegen auf rote Sicherheitsstreifen auf der Fahrbahn. „Radfahrer sind auf der Fahrbahn grundsätzlich sicherer als auf Gehwegen, wo man bei Ausfahrten nicht mit ihnen rechnet“, bestätigt auch Bettinger.

Themen Folgen