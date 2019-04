11:56 Uhr

Unfall: 26 Jahre alte Motorradfahrerin stürzt

Die junge Frau kommt auf der DON1 von der Fahrbahn ab. Sie wird ins Krankenhaus gebracht.

Eine 26-jährige Motorradfahrerin ist am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, bei Ederheim gestürzt. Wie die Polizei berichtet, kam die junge Frau wohl aus Unachtsamkeit auf der DON 1 in Fahrtrichtung B 466 nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Seitenstreifen. Sie wurde mit einer Handgelenksfraktur und diversen Prellungen in das Stiftungskrankenhaus nach Nördlingen gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Die Kreisstraße DON 1 war kurzzeitig komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Ederheim und Holheim, die mit 25 Mann vor Ort waren, geregelt. (pm)

Themen Folgen