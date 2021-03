10:38 Uhr

Unfall: 32-Jähriger fährt 79-Jähriger in Bopfingen auf

Bei einem Auffahrunfall in Bopfingen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Als ein 32-Jähriger von einer Straße in Bopfingen abbiegen will, fährt er einer 79-jährigen Autofahrerin in ihr Auto. Ein Sachschaden im vierstelligen Bereich ist die Folge.

Ein Autofahrer hat in Bopfingen einen Auffahrunfall verursacht. Nach Polizeiangaben sei der 32-jährige Fahrer am Sonntagmittag von der L1060 abgebogen und auf ein vor ihm haltendes Auto aufgefahren.

Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro

Die 79-jährige Besitzerin des angefahrenen Autos hielt verkehrsbedingt auf der Schneidheimer Straße. Ein Sachschaden von rund 5000 Euro war die Folge. (pm)

