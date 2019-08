vor 38 Min.

Unfall: Autofahrerin nimmt Motorrad in Nördlingen die Vorfahrt

Eine 32-Jährige hat einem Ehepaar auf dem Motorrad in Nördlingen die Vorfahrt genommen. Die drei Personen wurden laut Polizei im Krankenhaus versorgt.

Eine Autofahrerin hat am Dienstag einem Ehepaar auf einem Motorrad die Vorfahrt genommen und einen Unfall in Nördlingen verursacht. Die 32-Jährige übersah an der Kreuzung Würzburger Straße / Baldinger Straße beim Abbiegen ein entgegenkommendes Motorrad. Die Beteiligten standen nach Angaben der Polizei zunächst an der roten Ampel.

Als die Autofahrerin auf der Linksabbiegespur dann anfuhr und einbog, konnte das vorfahrtsberechtigte Motorrad den Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 47-jährige Biker und seine Ehefrau, die auf dem Motorrad mitfuhr, stürzten auf die Straße.

Die drei Personen mussten anschließend zur ambulanten Versorgung ins Nördlinger Krankenhaus. Das Ehepaar aus dem Hohenlohekreis verletzte sich nur leicht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (pm)

Themen Folgen