11:32 Uhr

Unfall: Autofahrerin übersieht Lastwagen

Eine Autofahrerin hat an einer Kreuzung in Hainsfarth einen Lastwagen übersehen.

Eine 74-jährige Autofahrerin wollte am Mittwochvormittag von der Römerstraße in Hainsfarth geradeaus in die Hauptstraße fahren. An der Kreuzung zur Jurastraße übersah sie jedoch einen von rechts kommenden Lastwagen.

Mit dem vorderen, linken Eck touchierte der Lastwagen noch die hintere, rechte Autoseite der Unfallverursacherin. Der Sachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (pm)

