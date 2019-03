vor 60 Min.

Unfall: Autos stoßen kurz vor Reimlingen frontal zusammen

Am Mittwochmorgen sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich kurz vor Reimlingen.

Bei Reimlingen sind am Mittwochmorgen kurz vor halb sieben zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich nach einer Kuppe auf der Staatsstraße 2212, nach dem Kreisverkehr in Richtung Schmähingen. Zwei Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen, zudem war ein drittes Auto in den Unfall verwickelt.

Nach ersten Informationen der Polizei verletzten sich die Beteiligten aber nur leicht. Nach einer Sperrung ist die Straße mittlerweile wieder frei befahrbar. (RN)

