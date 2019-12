vor 20 Min.

Unfall: Mann verwechselt Bremse und Gaspedal

Ein Mann hat in Oettingen Bremse und Gaspedal verwechselt und ist mit mehreren Autos zusammengestoßen.

Ein 86-jähriger Mann hat bei seiner Automatikschaltung Bremse und Gaspedal verwechselt und fuhr ungebremst in mehrere Fahrzeuge.

Ein 86-Jähriger hat am Mittwochabend in Oettingen bei seiner Automatikschaltung die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. Daraufhin fuhr er rückwärts ungebremst in mehrere geparkte, aber auch fahrende Autos.

Eine 72-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Insgesamt belaufen sich die Gesamtschäden an den Fahrzeugen nach Angaben der Polizei auf rund 13500 Euro. (pm)

