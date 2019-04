16:52 Uhr

Unfall: Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden

Zwei Verletzte und ein hoher Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend.

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend von Wallerstein kommend auf der Ostumgehung gefahren und wollte nach links in Richtung Kreisverkehr an der B 466 abbiegen. Er übersah dabei aber nach Angaben der Polizei einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Autofahrer. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen einen wartenden Lastwagen gedrückt.

Beide Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt in das Krankenhaus Nördlingen gebracht, der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die beiden stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. (pm)

