vor 58 Min.

Unfall an Kreuzung in Nördlingen: Frau im Krankenhaus behandelt

In Nördlingen hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet.

Am Donnerstag kam es in Nördlingen zu einem Unfall, zwei Autos stießen zusammen. Eine Frau wurde im Krankenhaus behandelt, laut Polizeiangaben kam es zu einem hohen Sachschaden.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Oskar-Mayer-Straße, Ecke Voltzstraße, in Nördlingen ereignet. Zwei Autos stießen nach Polizeiangaben im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw einer 55-Jährigen noch gegen einen Ampelmast gedrückt.

Die Frau kam leicht verletzt ins Nördlinger Krankenhaus, ein 23-Jähriger blieb unversehrt. Der genaue Ablauf muss laut Polizei noch geklärt werden. Die Beamten suchen nach Zeugen, Hinweise unter Telefon 09081/29560. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30000 Euro. (pm)

