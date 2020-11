11:57 Uhr

Unfall auf der B25 bei Wilburgstetten am Samstag

Eine 31-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto. Drei Personen befanden sich in dem Fahrzeug.

In den Mittagsstunden am Samstag ist eine 31-jährige Verkehrsteilnehmerin mit einem Anhänger voll Beton auf die B25 in der Nähe von Wilburgstetten gefahren und hat einen Unfall verursacht. Auf gerader Strecke geriet der Anhänger ins Schwanken und die 31-Jährige verlor infolgedessen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Fahrzeuggespann kam in einem angrenzenden Acker zum Stillstand und kippte seitlich um, berichtet die Polizei.

Die Fahrerin und zwei weitere Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde gebührenpflichtig verwarnt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. (pm)

