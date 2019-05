18:10 Uhr

Unfall bei Deiningen: Zwei Männer leicht verletzt

An ihren beiden Autos entstand Totalschaden.

Auf der Staatsstraße 2213 hat sich am Dienstag, kurz vor 17 Uhr, ein Unfall ereignet. Ein 28 Jahre alter Autofahrer wollte die Straße in Richtung Löpsingen überqueren. Dabei missachtete er laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines 25-jährigen Pkw-Fahrers, der von Deiningen nach Nördlingen fuhr. Beide Männer wurden leicht verletzt. An ihren Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (RN)

