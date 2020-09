vor 47 Min.

Unfall bei Hohenaltheim geht noch einmal glimpflich aus

Ein Traktorgespann will bei Hohenaltheim in ein Feld abbiegen, was eine Autofahrerin übersieht. Die beiden Fahrer haben Glück im Unglück.

Bei Hohenaltheim ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Traktorgespann und einem Auto gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 36-jähriger Landwirt von Hürnheim in Richtung Niederaltheim. Kurz vor der Ortschaft wollte er nach links in sein Feld abbiegen und kündigte dies laut Polizeiangaben auch rechtzeitig an. Eine 29-jährige Autofahrerin fuhr in die gleiche Richtung und wollte das Gespann überholen.

Dabei erkannte sie zu spät, dass der Traktor nach links abbiegen wollte. Da beide Fahrer offensichtlich noch gut reagierten, konnte ein schwerer Unfall vermieden werden und es kam lediglich zu einer Streifkollision. Keiner der Beteiligten wurde dabei verletzt, teilen die Beamten mit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3600 Euro. PM

