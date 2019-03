vor 2 Min.

Unfall beim Ausparken

Bei der Flucht vor der Polizei hat ein Mann in Nördlingen einen Unfall verursacht.

60-Jähriger übersah PKW - 2500 Euro Schaden

Gestern Mittag wollte ein 60-Jähriger rückwärts aus einem Parkplatz am Anton-Jaumann-Industriepark in Nördlingen ausfahren. Hierbei übersah er einen anderen Pkw und stieß gegen diesen. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 Euro, verletzt wurde niemand. Der Verursacher wurde gebührenpflichtig verwarnt. (pm)

