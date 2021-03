vor 59 Min.

Unfall beim Ausparken in Nördlingen

In Nördlingen verursacht ein 71-jähriger Autofahrer einen Unfall beim Ausparken. Verletzt wird dabei niemand.

In Nördlingen hat am Samstagnachmittag ein Autofahrer beim Ausparken einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr der 71-Jährige mit seinem Auto rückwärts auf einem Parkplatz an der Hofer Straße aus einer Parklücke heraus und übersah dabei einen gerade hinter ihm vorbeifahrenden 78-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen