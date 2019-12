10:43 Uhr

Unfall beim Einfahren in den Kreisverkehr

Autofahrer muss mit Anzeige rechnen

Gestern Vormittag kam es am Kreisverkehr Wemdinger Straße in Nördlingen zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Wemdinger Straße kommend in den Kreisverkehr einfahren. Zum gleichen Zeitpunkt befand sich bereits ein bevorrechtigtes Fahrzeug im Kreisverkehr. Der 57-jährige bremste seinen Pkw noch ab, kam aber erst nach der Haltelinie zum Stehen. Dadurch kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2200 Euro. Den Verursacher erwartet eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, verletzt wurde niemand. (pm)

Themen folgen