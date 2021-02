09:35 Uhr

Unfall beim Überholvorgang bei Marktoffingen

Bei Marktoffingen kommt es zu einem Unfall beim Überholen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf der B 25, in Höhe von Marktoffingen ist es am Freitag gegen 9.15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Laut Polizeibericht fuhren mehrere Fahrzeuge auf der B 25, von Minderoffingen kommend, in Richtung Marktoffingen. Ein 30-Jähriger aus Franken überholte mit seinem Auto einen vor ihm fahrenden Lastwagen und zwei weitere hinter diesem fahrende Autos. Als der Überholende auf Höhe des überholten Lastwagens war, kam ein Tiertransporter entgegen. Dieser musste abrupt bremsen. Der Überholer konnte seinen Überholvorgang beenden, scherte rechts ein, geriet ins Schlingern und fuhr dann mit seinem Auto in eine Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Vom überholten Lastwagen ist leider nichts bekannt. Weitere Fahrzeuge sollen nicht beschädigt worden sein. Insgesamt entstand ein Schaden am Auto des Überholers und an einer Leitplanke in Höhe von mindestens 11.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

