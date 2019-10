vor 21 Min.

Unfall in Nördlingen: Radfahrer wird im Krankenhaus behandelt

Ein Radfahrer und ein Autofahrer sind am Montag zusammengestoßen. Der Radler musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Autofahrer und ein Radfahrer sind am Montagnachmittag in Nördlingen zusammengestoßen. Der Autofahrer kam kurz nach 17 Uhr von der Lerchenstraße in die Nürnberger Straße und bog dann nach links in den Luntenbuck ein. Der 20-Jährige übersah jedoch einen Radfahrer. Zwar konnte der junge Mann seinen Wagen noch zum Stehen bringen, nach Polizeiangaben jedoch im Bereich der Einmündung.

Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 22-jährige Radfahrer prallte in die Seite des Pkws und stürzte vom Rad. Aufgrund einer Schulter-Brustverletzung und dem Verdacht eines Bruches kam der 22-Jährige zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus Nördlingen. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (pm)

