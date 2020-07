vor 32 Min.

Unfall mit 16-jährigem Radfahrer in Nördlingen

In Nördlingen ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall gekommen.

Die Polizei Nördlingen sucht Zeugen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

In Nördlingen ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog eine 42-Jährige gegen 12.15 Uhr mit ihrem Auto von der Kolpingstraße auf die Herlinstraße ab. Dabei soll sie einen 16-jährigen Radfahrer übersehen haben, der auf der Herlinstraße fuhr. Die beiden kollidierten miteinander, sodass der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei in Nördlingen melden unter Telefon 09081/29560. RN

