vor 42 Min.

Unfall mit Quad: Mann wird am Kopf verletzt

Der 48-Jährige sitzt als Sozius auf dem Gefährt. Dann steht er auf.

Ein 48 Jahre alter Mann ist von einem Quad gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 38-Jährige am Samstag, gegen 21 Uhr, in einem Fremdinger Ortsteil mit einem Quad. Der Mann saß als Sozius mit auf der Sitzbank. Als die Frau angefahren und mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs war, stand ihr Mitfahrer plötzlich auf und rutschte dabei mit dem Fuß ab. Er stürzte vom Quad und prallte mit dem Rücken auf die Straße. Der Mann trug keinen Helm, so die Polizei. Er wurde leicht am Hinterkopf verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (pm)

Themen Folgen