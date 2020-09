11:25 Uhr

Unfall mit einem Leichtverletzten in der Wemdinger Straße in Nördlingen

Am Freitagvormittag kommt es in einem Kreisverkehr in der Wemdinger Straße zu einem Unfall. Dabei wird ein 70-Jähriger leicht verletzt.

Am Freitagvormittag ist es zu einem Verkehrsunfall in einem Nördlinger Kreisverkehr gekommen. Gegen 11 Uhr fuhr eine 30-jährige Nördlingerin mit ihrem Auto in den Kreisverkehr an der Wemdinger Straße ein. Darin befand sich laut Polizeibericht bereits ein 70-jähriger Rollerfahrer aus dem angrenzenden Baden-Württemberg. Die Frau übersah den bevorrechtigten Rollerfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und wurde leicht verletzt, weshalb er im Krankenhaus Nördlingen ambulant behandelt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. (pm)

