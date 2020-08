vor 4 Min.

Unfall zwischen Nördlingen und Riesbürg: Radfahrer schwer verletzt

Ein 43-Jähriger ist bei Riesbürg gestürzt. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Ein unter Alkoholeinwirkung stehender 43-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr auf der Strecke von Nördlingen in Richtung Utzmemmingen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er auf der K3316 unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Nördlinger Straße ordnete er sich zunächst auf dem Linksabbiegestreifen ein, um in der Folge links an der Verkehrsinsel vorbei in die Nördlinger Straße abzubiegen. An der leicht abfallenden Strecke verbremste er sich laut Polizei vermutlich beim Abbiegen und stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (pm)

