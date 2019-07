vor 50 Min.

Unfallflucht: Unbekannter überfährt Verkehrszeichen

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 19.45 Uhr in Löpsingen, Im Oberdorf, ein Verkehrszeichen „Blauer Pfeil rechts vorbei“ und eine Warnbake überfahren. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei einfach weiter. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden. (pm)

