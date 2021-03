09:55 Uhr

Unfallflucht auf Baldinger Parkplatz

Ein bislang Unbekannter beschädigt in Baldingen ein geparktes Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Baldiger Raiffeisenstraße ist am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr ein geparkter weißer Opel Meriva auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts beschädigt worden. Laut Polizeibericht verursachte ein bislang Unbekannter eine Delle an der Beifahrertür, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (pm)

