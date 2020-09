11:19 Uhr

Unfallflucht auf dem Parkplatz des Nördlinger Krankenhauses

Ein unbekannter Täter beschädigt mit seinem Auto einen geparkten Fiat und flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Parkplatz des Nördlinger Krankenhauses ist am Donnerstag, 10. September, zwischen 7.45 Uhr und 17.15 Uhr ein Fiat angefahren worden. Der Unfallverursacher flüchtete den Polizeiangaben zufolge unerkannt. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter 09081/29560 zu melden. (pm)

