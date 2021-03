09:54 Uhr

Unfallflucht bei Möttingen

Ein Autofahrer entfernt sich unerlaubt nach einem Unfall bei Möttingen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei Möttingen hat sich am Freitagnachmittag um 15.45 Uhr ein Unfall mit anschließender Unfallflucht ereignet. Laut Polizeiangaben fuhr ein 19-Jähriger mit seinem silberfarbenen VW-Polo auf der B 25 von Möttingen nach Harburg. Er setzte kurz nach Möttingen auf dem dort dreispurigen Streckenabschnitt zum Überholen an. Als er fast auf gleicher Höhe mit einem roten VW war, soll sich von diesem ein Fahrzeugteil gelöst haben, welches gegen die Frontseite des überholenden Autos prallte, sodass an diesem geringer Frontschaden entstand.

Der Geschädigte gab an, dass an dem anderen roten Fahrzeug vorne ein Scheinwerfer beschädigt war und das vordere Kennzeichen fehlte. Es wird angenommen, dass der etwa 45 Jahre alte Fahrer dieses Autos zuvor einen anderen Unfall hatte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter 09081/29560 zu melden. (pm)

