vor 26 Min.

Unfallflucht in Wallerstein

In Wallerstein wird die Pestseule beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Pestseule in Wallerstein ist offenbar bei einem Wendeversuch eines Fahrzeugs beschädigt worden. Dies geht aus einem Polizeibericht hervor. Eine Streife der Polizeiinspektion Nördlingen stellte den Schaden am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr fest. Die Beamten vermuten, dass ein Lastwagen an dieser Stelle gewendet hat und an der Säule hängen geblieben ist. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

