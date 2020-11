vor 18 Min.

Unfallflucht in der Augsburger Straße

In Nördlingen wurde ein Auto beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag zwischen 07.10 Uhr und 16.10 Uhr ist ein Auto beschädigt worden, das auf dem öffentlichen Parkplatz in der Augsburger Straße geparkt war. Das meldet die Polizei. An dem schwarzen BMW wurde die Beifahrertür beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 € verursacht wurde.

Der Täter flüchtete allerdings, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach dem mutmaßlichen Unfallfahrer, der Fahrerflucht beging.

Unfallflucht in Nördlingen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Nördlingen bittet mögliche Zeugen um ihre Hilfe. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (pm)

