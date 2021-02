vor 39 Min.

Unfallflucht in der Nördlinger Innenstadt

Ein Unbekannter fährt einen in Nördlingen geparkten Ford an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat ein in Nördlingen geparktes Auto angefahren und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. In der Zeit vom vergangenen Donnerstag, 21.30 Uhr bis Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, wurde laut Polizeibericht ein im Spitalhof geparkter schwarzer Ford-Fiesta angefahren und hinten links beschädigt. Dabei entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden an die Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560 erbeten. (pm)

