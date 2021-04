Unfallfluchten in Nördlingen und Wallerstein

Im März ereigneten sich in Wallerstein und Nördlingen Unfallfluchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Nördlingen und in Wallerstein haben sich mehrere Unfälle mit anschließender Unfallflucht ereignet. Am Mittwoch, um 6.30 Uhr fuhr in Nördlingen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ein geparktes Auto. Der schwarze BMW parkte zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße. Der Unfallverursacher beschädigte laut Polizeibericht den hinteren linken Kotflügel und eine Felge, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand.

Ebenfalls in Nördlingen wurde auf dem Lidl-Parkplatz am Mittwoch zwischen 12.45 Uhr und 13 Uhr ein grauer VW beschädigt. Der bislang unbekannte Täter verursachte an der hinteren Stoßstange einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro und flüchtete anschließend.

In Wallerstein wurde bereits am Donnerstag, 4. März, zwischen 7 bis 16.40 Uhr ein Lichtmast in der Max-Dünßer-Straße auf Höhe der Hausnummer 2 vermutlich von einem Baustellenfahrzeug beschädigt. Es soll dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden sein. Die Polizei Nördlingen bittet in allen Fällen um Hinweise zu den Unfallverursachern und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

