Unfallflüchtiger nach weiterem Unfall in Nördlingen gefasst

Gestern beschädigte ein Unbekannter ein Auto an einer Tankstelle. Nach einem weiteren Unfall hat die Polizei den Mann gefasst.

Wie gestern berichtet, hat ein Unbekannter an einer Nördlinger Tankstelle in der Nacht von Sonntag auf Montag ein anderes Auto angefahren und ist daraufhin geflüchtet. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann während seiner Flucht aufgrund von Geschwindigkeit, Regen und Alkohol die Kontrolle über seinen Wagen und landete kurz nach Nördlingen in einer Leitplanke. Das massiv unfallbeschädigte Fahrzeug mit ausländischer Zulassung wurde vom Fahrer selbst noch in der Industriestraße in Nördlingen abgestellt und ein Abschleppdienst verständigt.

Die Polizei Nördlingen ermittelte am Montagmorgen einen 43-Jährigen. Dieser war geständig und hatte zudem noch eine Atemalkoholkonzentration von knapp unter 0,5 Promille. Der Mann muss sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten. (pm)

