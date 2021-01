vor 33 Min.

Ungewöhnlicher Fahrraddiebstahl in Nördlingen

In Nördlingen stiehlt ein Unbekannter am vergangenen Dienstag ein Fahrrad. Am Tatort erwartet den Geschädigte eine Überraschung.

In Nördlingen ist es am vergangenen Dienstag zwischen 9 und 12.30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Fahrraddiebstahl gekommen. Wie die Polizei berichtet, war das Rad an der Wemdinger Straße in Höhe eines Kartonagencontainers abgestellt gewesen, als es gestohlen wurde. Der Täter selbst geht derweil wohl nicht von einem Diebstahl aus: Er stellte laut Polizeibericht „einen uralten Drahtesel zum Austausch“ hin. Die Beamten bitten dennoch um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

