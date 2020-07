12:00 Uhr

Ungewohnte Urlaubs-Bilder und mystische Skulpturen in Nördlingen

Ausstellung in der Löpsinger Straße : Derzeit zeigen Wolf Kamlah und Eberhard Stotz ihre Werke.

Ungewohnte Urlaubs-Bilder und mystische Skulpturen in Nördlingen Ausstellung

Von Ronald Hummel

Die Aktion Kunst Zei(g)t in der Löpsinger Straße in Nördlingen ist ein Publikumsmagnet; derzeit zeigen Wolf Kamlah und Eberhard Stotz ihre Werke. Kamlah lässt sich auf Reisen zu seinen Öl- und Acrylgemälden inspirieren und vermischt beim Malprozess unterschiedlich stark reale und abstrahierende Elemente. So ist eine Reihe von Großstadt-Impressionen leicht zu identifizieren, dann wiederum lassen sich elementare Natur-Strukturen wie Berge, Höhlen oder Flüsse nur zu erahnen. Eberhard Stotz zeigt Ölgemälde und Stahl-Skulpturen, die unter anderem den Hang des Menschen zum Krieg thematisieren, wenn zum Beispiel ein Einhorn, das Symbol der Unschuld, als Kriegsross missbraucht wird. Stotz lässt sich von anderen Künstlern inspirieren und stellt auch Porträt-Zeichnungen aus.

Themen folgen