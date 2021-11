Die KTV Ries kämpft sich auf Platz drei

Plus Mit einem Sieg gegen Unterhaching ist die Ausgangslage vor dem Saisonende gut. Doch das Duell war zunächst enger als erwartet.

Im vorletzten Saisonwettkampf duellierten sich die Turner aus Oberbayern lange auf Augenhöhe mit den Riesern. Das Team aus Nördlingen hatte aber den längeren Atem und kann mit deutlichen Siegen am Barren und Reck den Wettkampf mit 54:27 für sich entscheiden und sich damit in der Tabelle den Bronzeplatz erkämpfen. Warum das aber noch nichts heißt.