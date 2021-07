Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Bei Untermagerbein hat ein alkoholisierter Autofahrer einen Unfall verursacht. Wie hoch der Schaden ist.

Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Freitag, gegen 23.30, auf der Ortsverbindungsstraße von Untermagerbein kommend in Richtung Tuifstädt einen Verkehrsunfall verursacht. In einer Rechtskurve kam er laut Polizeibericht alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr die Böschung hinunter undweitere rund 200 Meter über eine Wiese. Anschließend fuhr er erneut eine Böschung hinunter, wobei sich sein Fahrzeug überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Anschließend soll der 33- Jährige zu Fuß weggelaufen sein, konnte jedoch durch eine Streife kurz vor Mönchsdeggingen aufgegriffen werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest soll einen Wert von über zwei Promille ergeben haben, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. (pm)

