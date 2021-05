Wechselunterricht im Ostalbkreis seit Wochenstart möglich

Seit dem 17. Mai ist im Ostalbkreis Unterricht an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen wieder im Wechselunterricht möglich.

Der Ostalbkreis hat am Samstag, 15. Mai, die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner an fünf Werktagen in Folge unterschritten. Deshalb hat die Landkreisverwaltung laut Pressemitteilung das Unterschreiten der 165er-Marke amtlich festgestellt. Damit ist die Beschränkung des Paragraphen 28b Abs. 3 S. 3 Infektionsschutzgesetz seit Montag, 17. Mai, außer Kraft.

Corona-Pandemie: Unterricht aktuell im Ostlabkreis

Konkret bedeute dies, dass ab dem 17. Mai im Ostalbkreis Unterricht an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen wieder im Wechselunterricht möglich sei. Sofern die Rückkehr zum Wechselunterricht aus schulorganisatorischen Gründen nicht unmittelbar möglich sei, könnten die Schulen eine Übergangsfrist von bis zu drei Tagen in Anspruch nehmen. In den Kindertageseinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen ist der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ebenfalls seit dem 17. Mai wieder möglich, heißt es in der Pressemitteilung.

Die entsprechende Verfügung des Landratsamts Ostalbkreis sei auf www.ostalbkreis.de, Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“, zu finden. Am Montag lag der Inzidenzwert im Ostalbkreis laut RKI bei 112,1. (pm/RN)

