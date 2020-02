vor 55 Min.

Unterricht im Landkreis entfällt heute

Der Unterricht an den Schulen im Landkreis Donau-Ries entfällt am heutigen Montag wegen des Orkans „Sabine“. Das hat Landrat Stefan Rößle unserer Redaktion am Sonntagabend telefonisch bestätigt. Er stehe im Austausch mit der Staatsregierung. Der Katastrophenschutz des Landkreises sei bis auf Weiteres in Alarmbereitschaft.

Kreisbrandrat Rudolf Mieling sagte unserer Redaktion am Abend, die Feuerwehren im Kreis seien einsatzbereit. Der Landrat habe ihn über die Schließung der Schulen informiert. Das Risiko, dass der Sturm Schulkinder hätte treffen können, sei zu groß gewesen. „Wir warten jetzt ab.“

Für Kinder, für die kurzfristig keine Betreuung gefunden werden kann oder deren Eltern die Meldung über den Unterrichtsausfall nicht erreicht, sei an jeder Grund- und Mittelschule im Kreis die Betreuung sichergestellt, hieß es vom Landratsamt. Busse sollen planmäßig fahren, soweit die Straßen- und Witterungsverhältnisse dies zulassen.

Keine Aussage konnte das Landratsamt darüber treffen, ob alle Kindergärten am Montag öffnen, weil diese nicht im nicht im Zuständigkeitsbereich der Behörde lägen. (pwehr)

