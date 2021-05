Mann randaliert in Unterschneidheim und wird in Gewahrsam genommen

Ein 39-Jähriger randaliert in einer Wohnung in Unterschneidheim. Als die Polizei vor Ort eintrifft, zeigt er sich den Beamten gegenüber unkooperativ.

Ein 39-Jähriger ist von der Polizei Aalen in Gewahrsam genommen worden, nachdem er in einer Wohnung in Unterschneidheim randaliert hatte. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten am Samstagabend gegen 23.30 Uhr verständigt, weil der Mann immer aggressiver wurde.

Unterschneidheim: Mann wird in Gewahrsam genommen

Der 39-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, verhielt sich vor Ort unkooperativ, drehte die Musik auf und beschimpfte Zeugen. Er wurde angewiesen, in seinem Zimmer zu bleiben. Kurz nach Mitternacht ging bei der Polizei ein weiterer Anruf ein. Da sich der 39-Jährige nicht an die Anordnung hielt, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Er blieb bis Sonntag, 5.15 Uhr in Gewahrsam. (pm)

