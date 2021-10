Eine Kultveranstaltung geht zu Ende: Das war die letzte Muskeltour

Plus Die DGM-Muskeltour ist Geschichte. Nach 15 Jahren löst sich der Verein auf. So war die Abschiedsveranstaltung

Der blaue Himmel strahlt, noch herrscht idyllische Stille im Wald rund um die Alte Bürg. Dann nähert sich ein lautes, von dröhnenden Motorrädern herrührendes Röhren. Rockmusik setzt ein. Die DGM-Muskeltour startet ihre letzte Etappe. Nach 15 Jahren ging am vergangenen Samstagnachmittag eine der bekanntesten Rieser Wohltätigkeitsveranstaltungen zu Ende. Etwa 150 Menschen fanden sich in der Waldgaststätte Alte Bürg ein, um gemeinsam das offizielle Ende der DGM-Muskeltour zu begehen.