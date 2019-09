vor 51 Min.

Utzmemmingen: Mann stielt aus Büro EC-Karten und Bargeld

Ein Mann soll laut Polizei vorgetäuscht haben, zwei Zimmer in einer Unterkunft mieten zu wollen. Als eine Mitarbeiterin den Raum verließ, soll der Täter Geld und EC-Karten gestohlen haben.

Ein Unbekannter soll aus dem unverschlossenen Büro eines Beherbergungsbetriebes in der Brunnenstraße in Utzmemmingen EC-Karten und Bargeld gestohlen haben. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstag zwischen 18.40 Uhr und 19.10 Uhr. Im Verdacht steht ein Mann, der kurz vor der Tat vortäuschte, zwei Zimmer anmieten zu wollen.

Der mutmaßliche Täter soll dann die kurze Abwesenheit der Mitarbeiterin ausgenutzt haben und ins Büro gegangen sein. Dort wurden Geld und EC-Karten aus einer Schublade entwendet.

Der Mann war etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 170 cm groß, hatte kurze blonde Haare und war mit einem blauen Poloshirt bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen. (pm)

