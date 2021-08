Utzmemmingen/Nördlingen

Das erleben Kinder in den Ferien an der Alten Bürg

Pädagogische Betreuerin Karolin Hommel-Zollner mit einem Teil der Kinder, die am Ferienprogramm des Kreisjugendrings teilgenommen haben.

Plus 40 Kinder nahmen am Ferienprogramm des Kreisjugendrings Donau-Ries teil. Die Verantwortlichen sagen: Man hat den Buben und Mädchen die vergangenen Corona-Monate angemerkt.

Von Ann-Kathrin Wanger

Der Kreisjugendring Donau-Ries hat im Rahmen seines Ferienprogramms die Waldtage an der Alten Bürg ins Leben gerufen. Diese fanden in der vergangenen Woche statt. „Es freut mich zu sehen, was hier auf die Beine gestellt wurde. Die Kinder konnten endlich abschalten, gerade nach diesem turbulenten Schuljahr. Sie konnten die Natur besser kennenlernen und sich entfalten“, zeigte sich Oberbürgermeister David Wittner begeistert.

