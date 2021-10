Utzwingen/Amerdingen

20:00 Uhr

Utzwingen will oben rankommen, Amerdingen unten raus

Plus Utzwingen will in der B-Klasse den Anschluss an die Top Drei herstellen, Amerdingen den Rückstand verkürzen. Doch erneut wird Kritik am Spielmodus laut.

Von Nico Lutz

Normalerweise neigt sich eine Saison dem Ende zu, wenn fast alle Mannschaften zweimal aufeinandergetroffen sind. In der B-Klasse Nord 1 ist das bekanntlich etwas anders, viermal spielen die Teams in dieser Runde gegeneinander. Am zwölften Spieltag ist also noch nicht einmal die Hälfte aller Spiele absolviert. Während sich im Kampf um Auf- und Abstieg erste Tendenzen zeigen, findet sich der FSV Utzwingen im Niemandsland wieder. Auch Amerdingen will punkten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

