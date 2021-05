Bewohner verhindern, dass Alkoholisierter in ihr Haus kommt

Ein Mann unter Alkoholeinfluss soll versucht haben, in ein Haus in Utzwingen einzudringen.

Ein Mann hat am Sonntag versucht, in das Haus von Bewohnern in Utzwingen zu kommen, wie es im Polizeibericht heißt. Ein alkoholisierter 56-Jähriger klingelte laut Polizei gegen 22 Uhr und versuchte ins Haus zu gelangen.

Als er an der Haustüre abgewiesen wurde, stemmte er seinen Fuß in die Türe. Nur mit großer Mühe sei es den Bewohnern gelungen, die Person wieder aus dem Haus zu schieben. (pm)

Lesen Sie auch: