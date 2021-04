Varta: Fast schuldenfrei trotz Expansionskurs

Plus Varta verdoppelt im Jahr 2020 beinahe seinen Gewinn. Das Unternehmen, das auch in Nördlingen produziert, will im Folgejahr fast eine Milliarde Euro umsetzen – und zwar auch mit gedruckten Batterien.

Dem Batteriekonzern Varta hat das starke Wachstum 2020 auch unter dem Strich ein dickes Gewinnplus beschert. Der Nettogewinn kletterte um rund 90 Prozent auf 95,4 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Ellwangen mitteilte. Varta profitiert insbesondere vom Boom bei kabellosen Kopfhörern. Seit mehreren Jahren forscht das Unternehmen zudem an gedruckten Batterien, die beispielsweise für Corona-Antigentests eingesetzt werden.

Varta-Produktion in Nördlingen soll ausgebaut werden

Bei den für kabellose Kopfhörer verwendeten Lithium-Ionen-Akku-Knopfzellen ist der Konzern nach eigenen Angaben sogar Weltmarktführer und baut die Produktion dafür weiter aus, nicht nur am Standort in Nördlingen, sondern auch am Hauptsitz in Ellwangen. Dort soll ab Ende des Jahres erstmals auch eine Batterie für Elektroautos vom Band laufen. Zudem übernahm Varta im vergangenen Jahr wieder die Haushaltsbatterien für Endverbraucher mit dem Markennamen Varta.

Der Umsatz stieg 2020 um 140 Prozent auf 870 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte mit 147 Prozent auf 241 Millionen Euro noch etwas stärker zu als in der Vorprognose mitgeteilt (239 Mio. Euro).

Varta hat jüngst nicht nur angekündigt, Energiespeicher für Elektroautos produzieren zu wollen. Die Firma ist in einem weiteren Wachstumsmarkt aktiv und forscht seit mehreren Jahren an gedruckten Batterien. Auf der Internationalen Fachmesse für gedruckte Elektronik, der Lopec in München, hat Varta vorige Woche drei Produkte vorgestellt. Die gedruckten Batterien werden unter anderem in Corona-Antigentests eingesetzt. Doch nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Freizeit- oder Sportbranche ist diese noch ungewöhnliche Batterie-Form gefragt. So könnte ein Marathon-Läufer beispielsweise mit Pflastern und der darin integrierten Technologie seine Sauerstoffsättigung während des Wettkampfes überwachen und somit Überlastungen vermeiden, heißt es in Fachzeitschriften.

Vorstandsvorsitzender Herbert Schein: Varta erschließt neue Geschäftsfelder

Zwar schläft auch die Konkurrenz in der Batterie-Branche nicht, doch Varta sieht sich gut gerüstet: „Wir werden auch in diesem Jahr unseren Wachstumskurs fortsetzen. Mit der neuen Lithium-Ionen-Rundzelle, die Ende des Jahres auf einer Pilotlinie produziert wird, erschließen wir uns neue Geschäftsfelder“, sagte der Munninger Vorstandsvorsitzende Herbert Schein. Eine weitere bemerkenswerte Nachricht kam vom Finanzvorstand Armin Hessenberger: „Die Varta AG weist eine Eigenkapitalquote von 44 Prozent auf und startet nach einem massiven Investitionsprogramm praktisch schuldenfrei in das Jahr 2021.“ Damit sei die AG aus Schwaben für die nächsten Expansionsschritte „gut aufgestellt“.

Selbst die Pandemie scheint Varta wenig anhaben zu können. Zwar wird der neue Nördlinger Produktionsstandort nicht wie zunächst geplant im Frühjahr 2021 fertig, sondern eher in der zweiten Jahreshälfte. Varta teilte jedoch im aktuellen Geschäftsbericht mit: „Die Produktion an den eigenen Standorten läuft seit Beginn der Pandemie ohne Unterbrechungen, Auswirkungen auf die Lieferketten gab es nicht.“ (mit dpa)

Lesen Sie auch: